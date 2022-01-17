針對新竹縣某科大確診者案17932於1月11日晚間曾到新竹巨城購物中心內的壽司店用餐，市府衛生局16日晚間已立即清消與疫調，針對餐廳員工、同時段用餐顧客以及同樓層的工作人員共計265人採檢，目前180人PCR採陰，另匡列同時段的用餐客人90人以及員工47人居家隔離中。

林智堅指出，案17932當晚是約莫7點左右到巨城該店用餐，大概9點離開，除了用餐時有摘下口罩以外，其它在購物中心內的時間全程有戴口罩，市府疫調人員也都有透過監視畫面確認。

目前已針對餐廳員工、同時段用餐顧客以及同樓層的工作人員共計265人採檢，昨晚已有180人完成PCR採檢，結果都是陰性，同時也匡列了同時段的用餐客人90人以及員工47人居家隔離，另外也會持續擴大匡列與採檢。

林智堅說，昨晚已緊急與巨城討論因應作為，除了昨晚7點後停止營業，今天也停業1天再作清消，全館近6000位員工都會接受快篩，如果快篩有陽性，市府則再協助作PCR採檢。

他也強調，截至目前為止，新竹市此波還是0確診，不過，此波疫情傳染力較強且快速，目前又值國人返國的高峰期，桃竹是生活共同圈，完全不能掉以輕心，要料敵從寬，禦敵從嚴，他呼籲市民加速施打疫苗，也要做好各項防疫工作，落實實聯制。

由於此次有確診者用餐的餐廳是迴轉壽司店，與過去幾家確診者用餐的環境不同，林智堅也對此表示，衛生局第一時間已與購物中心與店家溝通說明，只要大家配合防疫作為，店家落實勤消毒，所以不論是任何型態的用餐環境，只要防疫作為是一樣的，就能防止疫情的擴散。

此外，針對是否調高防疫規定，針對餐廳祭出新的內用管制措施，林智堅也強調，現階段疫情雖有增溫的趨勢，不過，如果疫苗的覆蓋率愈高，店家勤消毒、大家勤洗手，其實我們應該要試著在防疫與生活上取得平衡點，呼籲大家不要恐慌，大家的敵人是病毒，不是國人，應該齊心防疫才是關鍵。