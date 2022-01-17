壽星潘女慶生飲酒後騎機車返家，不勝酒力而路倒，巡邏員警發現上前關心，意外發現酒駕。（大甲警分局提供）

台中市潘姓女子日前生日，當天晚間與朋友慶生飲酒後騎機車返家，為躲避警察走偏僻小路，不料不勝酒力而路倒，她蹲在路旁哭泣，巡邏員警發現上前關心，意外發現潘女有酒後駕車情事，經施予酒精測試後，依公共危險罪移送法辦。

43歲潘姓女子日前生日，當天晚上與朋友開心飲酒慶生，她仗著生日壽星的幸運光環，循走偏郊道路回家，以躲避警察查緝，豈料返家過程中，不勝酒力而發生路倒，機車傾倒在地，遂蹲在路旁懊惱哭泣。

大甲警分局后里分駐所長李建興、警員宋智郁等2員，巡邏行經后里區九甲六路與月湖路口時，發現潘女蹲在路旁哭泣，便趨前關心協助，要將倒地機車立起時，聞到一股濃濃酒氣。

潘女坦承稍早慶生時飲用2罐啤酒，飲酒結束休息4小時後，認為酒精值應該已經消退才騎車回家，沒想到因騎車不慎自摔，她不斷求情強調自己是壽星。警方實施酒測，顯已違反公共危險罪嫌，全案訊後將潘嫌依公共危險罪移送法辦。

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