鳳凰旅遊（5706）為感謝現職同仁於疫情肆虐期間仍堅守崗位，擬發放每位留任員工一個月薪資為年終獎金。經酬委員會審議完竣，並提報董事會無異議照案通過。

鳳凰旅遊於1／14召開111年度第一次董事會，除有關衍生性金融商品及內部稽核等報告外，並討論通過董事會績效評估報告案、投資小琉球飯店興建工程資金運用所需申請銀行授信額度、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案、「公司治理實務守則」案及110年度員工年終獎金發放案。

鳳凰旅遊於冠肺炎疫情禁止國外團體旅遊出團，導致公司本業大幅虧損；為降低人事成本支出，於疫情期間實施減班休息等減薪措施。惟鳳凰在2021年年因出售不動產及業外投資得宜，除讓公司維持正常運作外且有獲利。所以董事會為感謝現職同仁於疫情肆虐期間仍堅守崗位，擬發放每位留任員工一 個月薪資為年終獎金。

依最新公布之財報，鳳凰旅遊累計去年前三季合併營收1.18億元、年減達73.68％，營業虧損0.45億元，但受惠認列處分不動產及業外投資等收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達近5.7倍，每股盈餘1.04元。

鳳凰旅遊表示，2022年營運仍以國旅為主，將聚焦加強國旅產品豐富度、關注全球各國解封進度調整策略、提前部署為市場復甦預做準備、持續多角化經營等策略因應，並期待國境解封機會。