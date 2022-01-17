新北市動保處今年購置動物用高壓氧艙，提供救援動物及8所動物之家毛寶貝使用，高壓氧治療透過足夠的氧氣促進血液循環，提高動物自癒力、白血球的殺菌力，可縮短病程、提高治癒率，讓救援回來傷病動物能儘速恢復健康過好年。

動保處表示，高壓氧艙內的花狗「小斑」當初被民眾發現倒臥路旁、無法站立而通報救援，經過毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠檢查發現，小斑並沒有骨折情形，是車禍造成的急性脊椎損傷，安排每日一次高壓氧療程，搭配針灸、復健及維生素補充，努力讓小斑重新站立，小斑在治療一週後站了起來，雖然步伐不穩，但病情明顯進步。

動保處指出，平均每月救援50隻以上動物進行治療與收容，絕大部分為車禍造成骨折、外傷及腦震盪，其中嚴重的神經受損將導致終身癱瘓，可能一輩子需靠人類協助餵食，高壓氧的引進為這些動物帶來一線希望。

高壓氧屬於物理治療，高壓氧艙內維持1.4個絕對大氣壓的純氧，動物藉由自然呼吸吸進的氧氣量為平常空氣中的8至15倍，增加的血液含氧量，除了可使病變缺氧部位獲得足夠的氧氣、刺激血管新生與改善患部血液循環外，並可促進傷口癒合、促進吞噬性白血球進行殺菌任務，加速動物痊癒。