大陸女星秦嵐是著名的女神代表，她的氣質美貌還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，而如此盛世級的美人，私下依舊美麗清新。秦嵐日前結束錄製工作後，她就忍不住下班的喜悅，直接在電梯玩自拍，秦嵐雖然戴帽子、穿外套全身包緊緊，但仍藏不住她的神級高顏值。

秦嵐日前結束錄製工作後，下班的她忍不住在電梯玩自拍，秦嵐一下開心比耶、一下對著鏡頭露出淡淡微笑，只見秦嵐頭戴鴨舌帽、綁低馬尾，並隨興地身穿牛仔褲與寬鬆皮外套，雖然她全身包緊緊，但仍擋不住秦嵐的神級美貌，她白皙肌膚和精緻五官相當吸睛，濃濃星味藏也藏不住，而收工後的秦嵐似乎也肚子餓，她領著工作人員買起美食街食物，竟熟門熟路的走到賣鴨脖的攤位，也讓粉絲見到女神真實一面。

下班的秦嵐雀躍地在電梯玩自拍。（圖／取材自秦嵐工作室微博）

天生麗質的秦嵐，完全看不出已是42歲的熟女，尤其是秦嵐日前就曾曬出運動照，她身穿運動背心和長褲，只見秦嵐坐在瑜珈墊上彎腰拉筋，也讓秦嵐的身材曲線全都露，她蠻腰、腹部零贅肉，手臂和長腿更是超纖細，完美身材曲線完勝一票少女。

秦嵐完全沒贅肉，好身材超不科學。（圖／取材自秦嵐微博）

秦嵐不只外型亮麗，她出道以來也陸續交出《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》、《延禧攻略》、《理智派生活》等作品，正反派角色都難不倒秦嵐，成功詮釋溫柔多情地知畫格格、個性激烈的汪綠萍、溫柔賢淑的富察皇后，雖然反派角色不討喜，但由秦嵐的悲情詮釋，不只讓觀眾都很心疼角色的悲情遭遇，也讓秦嵐的精湛演技備受肯定。