為持續拓展多元完整的金融版圖，富邦金控啟動2022年聯合徵才計畫，與旗下各子公司合計招募需求逾6800人，同時，將大舉招募50位儲備幹部（MA），招募組別達20組，人才需求多元，並首度招募企業永續組MA，期待吸引企業永續經營、數位創新與行銷、數據科學、金融科技、風險控管、金融商品、資本市場、基金投資、法人金融與個人金融等相關領域的優秀人才加入富邦。富邦金控將持續與年輕新血共同打造兼具永續經營、國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。

富邦金控今年度以「What’s your hashtag?」為招募主軸，廣招多元人才，歡迎每位想要追求精彩生活、勇於提出自我主張，並能不斷突破自我的社會新鮮人加入富邦，在富邦寬廣的舞台大展身手，一起成就屬於你的各種可能。富邦金控暨各子公司今年徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等多元領域專業人才；並持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會，歡迎有興趣的同學加入富邦金控大家庭，展現品牌精神「正向力量、成就可能」，為自己未來的職涯規劃加分，即日起至3月底開放履歷收件。

富邦金控暨各子公司以企業永續經營、數據科學、金融科技、金融專業人才為招募重點。富邦金控及台北富邦銀行今年均首度招募「企業永續經營」ESG領域的MA，金控以國際ESG趨勢研究及導入推動、ESG倡議及議題方案規劃為人才主要發展方向；台北富邦銀行則以ESG策略佈局建置、完備銀行永續風險控管架構、參與綠色金融商品之規劃與設計為其重點發展目標，為公司投注ESG、持續培育組織發展需求的人才。台北富邦銀行MA招募組別創歷年新高，對於嚮往銀行業、目標明確且期待快速累積工作成就的優質人才來說是絕佳的機會。

今年度富邦人壽除了持續推動「遇見未來 富邦實習」計畫之外，更首度舉辦內勤聯合招募計畫，廣徵具IT資訊科技相關背景人才、不限於保險領域，以完善整體價值鏈數位化、推動保險科技創新應用，現正募集核保理賠審核人員、核保作業規劃人員、理賠系統規劃暨測試人員、系統開發工程師等、APP軟體開發工程師、數據工程師、HRIS系統管理師等多元內勤職缺，履歷收件期間至1月21日止，規劃農曆年後上班，歡迎職場菁英來富邦揮灑你的特色，讓你更出色！

富邦金控2022年MA招募甄選自即日起於富邦人才招募網正式公告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選；共規劃20組別，包括：富邦金控（數據分析組、經營管理組、企業永續組）；富邦人壽（風險控管組、金融科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、個人客群組、資本市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、國際金融組、永續經營組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據科學組、數位行銷組、金融商品組）、富邦投信(基金投資組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。

富邦MA計畫除提供遠優於一般行業新鮮人的平均起薪，各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨領域的整合性資源，期待吸引具發展潛力的優質人才加入。富邦MA計畫今年預計擇優錄取50位，即日起至2022年3月31日(四)開放履歷收件，相關招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹部MA專區」