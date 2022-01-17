韓國股市17日持續疲弱，主因是市場擔心通膨大增下，進而影響當地景氣，故拋售持股所致。KOSPI目前在2890.26點，跌31.66點或1.08%，6周來大盤首次跌破2900關卡。同時，韓元也走貶。
上周，韓國央行以及美國聯準會都暗示過，2022年可能會大幅升息。因此，大部分個股都走弱。
三星電子跌0.26%，SK海力士跌2.72%，現代汽車跌2.63%，起亞跌1.79%，KB金融集團跌2.09%，浦項鋼鐵也跌2.34%。
美元兌換韓元在1193.4價位附近，韓元貶6.1元。
韓國股市17日持續疲弱，主因是市場擔心通膨大增下，進而影響當地景氣，故拋售持股所致。KOSPI目前在2890.26點，跌31.66點或1.08%，6周來大盤首次跌破2900關卡。同時，韓元也走貶。
上周，韓國央行以及美國聯準會都暗示過，2022年可能會大幅升息。因此，大部分個股都走弱。
三星電子跌0.26%，SK海力士跌2.72%，現代汽車跌2.63%，起亞跌1.79%，KB金融集團跌2.09%，浦項鋼鐵也跌2.34%。
美元兌換韓元在1193.4價位附近，韓元貶6.1元。
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