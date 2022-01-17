力積電(6770)公布自結2021年營運成果，2021年全年營收656.22億元，創下歷史新高，年增率約44%；全年稅前盈餘192.14億元，同創歷史新高，年增約3倍，每股稅前盈餘約5.43元。

受惠去年全年晶圓代工供不應求，持續漲價；力積電去年第四季營收197.6億元，續創單季歷史新高，季增14.3%，單季自結稅前盈餘為73.83億元，獲利同步創新高，季增約38.6%，每股稅前盈餘2.08元。

力積電2021年營收及獲利同創新高，自結全年營收656.22億元，年成長43.64%；全年稅前盈餘192.14億元，每股稅前盈餘約5.43元。

針對2021年業績，力積電表示，該公司去年每季成長率(QoQ)都超過10%，其中第四季單季營收近197.6億元更比前年同期成長66%，顯示記憶體、邏輯和MOSFET等晶圓代工的需求強勁，2021年全年656億元也寫下力積電最佳營運紀錄。

展望2022年，力積電指出，除透過與主要客戶簽訂長期合約，確保邏輯、記憶體兩大事業部未來獲利穩定之外，全力拓展創新應用的市場空間，也是該公司的著力重點。其中加密貨幣挖礦應用的3D Interchip異質晶圓堆疊(WoW)產品已在去年量產出貨，力積電在AI領域也積極與客戶合作，瞄準5G時代AI邊緣運算需求持續增加的商機，將邏輯電路和記憶體元件一體化(AI Memory)技術加速商品化。

力積電董事長黃崇仁日前曾表示，今年獲利絕對會大幅成長，銅鑼新廠約3至5萬片產能已全部被客戶包走，未來二、三年產能將持續吃緊。