歷任3任縣府祕書長賴振溝退休。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府秘書長賴振溝16日榮退，新任秘書長由陳逸玲接任，彰化縣長王惠美感謝賴振溝在職期間協助對縣政的推動，也期勉新任秘書長陳逸玲持續協助一起推動縣政，讓彰化更好更美。

賴振溝曾歷任卓伯源、魏明谷及王惠美3任縣長的祕書長，對於賴振溝的退休，縣長王惠美感謝賴振溝對縣政的推動的協助。

陳逸玲，國立臺灣大學圖書館學系畢業，77年公務人員高等考試、102年薦任公務人員晉升簡任官等訓練及格，其經歷曾任縣府教育處副處長、處長、民政處長、縣府參議、祕書、彰化縣和美鎮戶政事務所主任等，資歷豐富。