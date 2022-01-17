中國人民銀行17日公告超量續做到期中期借貸便利（MLF），並針對MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率都下降10個基點（BP）。這是人行自2020年4月之後首次下調政策利率，距2021年12月降準僅過去一個月。市場人士指出，此次政策性降息落地，意味大陸貨幣政策逆週期調控力道的加碼。

據大陸財聯社引述市場人士指出，當前經濟面臨的下行壓力仍大，需要逆週期政策加大力度，降息有利增強銀行信貸供給能力與意願，降低企業融資成本，加上配合財政政策需貨幣加大寬鬆力道，創造流動性環境，目前是較好降息時機點。

東方金誠首席宏觀分析師王青也表示，為穩住信貸增速下滑並激發實體經濟貸款需求，貨幣政策需要在降準之外再出「降息大招」，將有效對沖當前經濟發展壓力，穩定宏觀經濟大盤。

人行17日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開7000億元MLF操作和1000億元公開市場逆回購操作。當日MLF操作利率2.95％，公開市場逆回購操作的中標利率2.10％。