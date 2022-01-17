台南市購物節提供第二戶，位在安南區九份子重劃區「水雲川」大樓二樓。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（右一）與泰嘉開發公司董事長呂金發一起開箱「水雲川」大樓。（程炳璋攝）

泰嘉開發公司董事長呂金發與貴賓一起進入提供抽獎的房間，內部家具尚未擺設。（程炳璋攝）

台南市吸引5倍券商機，設計台南購物節憑發票登錄抽出2戶房子當大獎，去年9月先公布永康區1戶27坪公寓大樓，價值830萬，台南市長黃偉哲17日再開箱位在安南區九份子重劃區內的第2戶公寓31.6坪輕豪宅「水雲川」，預計3月中交屋，兩戶房子3月12日一起抽獎。

台南市2020年爭取三倍券商機，祭出憑發票送房大獎，吸引66億金額的登錄發票，去年再加碼祭出2戶房子抽獎，至今已吸引84億的發票登錄金額。

黃偉哲去年9月先開箱永康區第1戶公寓輕豪宅，位在永大路橋旁的新建公寓，整棟14層地下2層，該戶位在3樓，含車位27.49坪，總價830萬。17日再開箱第2戶，位在安南區九份子重劃區內「水雲川」大樓2樓，2＋1房型，31.6坪總價830萬。

台南購物節第2戶抽房大獎「水雲川」為泰嘉開發公司興建，由台南市不動產開發商業同業公會與大台南不動產開發商業同業公會號召多家建商一起提供。泰嘉開發公司董事長呂金發表示，「水雲川」大樓設計每層8戶，2樓僅設計3戶，剩餘空間設計獨立的交誼廳，對抽中入住的住戶來說更超值。

黃偉哲進入全新公寓大樓察看，他表示整棟大樓看來很高檔，更重要的是位在優質的生態低碳社區，整個社區面積101公頃，未來還會設立全民運動館，生活機能豐富。

黃偉哲表示，抽房子當獎品只是媒介，重要的是購物節內容好，值得大家來台南消費，登錄發票的抽獎日期3月5日截止，到時候全新的房子也落成，而不是預售屋，有實體提供中獎幸運兒入住。