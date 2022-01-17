證交易所統計，上周外資在集中市場買超424.26億元，另統計今年初至1月14日止，外資累計買超723.9億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為25.22兆元，僅次於今年1月4日的25.26兆元，創歷史次高，今（17）日蓄勢戰歷史新高。

外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市公司為：新光金買超92975張、台積電買超76486張、台新金買超61919張；賣超最多的前三檔上市公司為：鴻海賣超45010張、華航賣超40813張、永豐金賣超35797張。