保戶都想尋找All-in-one保單、或一張保單「凸」全人生，中國人壽17日宣布其2022年美元保單新策略，即是「多益式」保單，希望將保戶需求的功能儘量擠入保單內，如保障、儲蓄、還本、退休、資產傳承等，中壽資深副總李正偉表示「就是將保單效益極大化」。

中壽推多益式保單第一砲是本月15日開賣的「鑫美年年」美元利變終身壽險，訴求四大功能all in one，一是拉高保障，有別於儲蓄型保單將保額壓在法定倍數或前幾年退回已繳保費，這張保單是採一倍保額，如40歲男性選擇10年期繳費，首年保障即是保費的12倍，20年期繳費則拉更高，保障一定高於保價金。

同時保單針對被保險人內含豁免保費功能，要保人豁免保費則可外加附約，若要保人、被保險人是同一人，不幸發生二到六級失能時，不僅保費免繳，且附約啟動將未來應繳的保費折現給付，亦可有失能險的效果。

二是年年還本功能，即保單第一週年開始，每年以應繳保費1％給付生存還本金，可提供保戶穩定現金流，作為生活中小確幸；三是退休規劃，透過美元利變保單的宣告利率機制，保戶有機會拿到增值回饋金，李正偉分析，因為已有每年的還本金，保戶可將回饋金放在帳上儲存生息，資金即會以宣告利率複利滾存，有望加快退休金累積速度。

李正偉表示，回饋金若是選增額繳清，就是增加保障，但若保戶臨時有現金需求，則要採部分解約，若是儲存生息則可隨時動用，亦不影響保額。

保單第四大功能就是資產傳承，李正偉強調，保單活著時自己用，是自益，若不幸身故，是留給家人的資產，就是他益，這張保單即具備自益與他益，亦可選擇保險金分期給付，即類似保險金信託的功能，確保資金不會被挪用，能照顧到遺族。

李正偉強調，美元保單目前利率相對較高，在拉高保障及累積資產上，會比新台幣保單較具優勢，但未來亦不排除會強化新台幣保單的多益功能，另外在美元保單上除了現在保障、還本、退休及傳承四大功能外，還希望開發如類醫療等多種功能，讓一張保單能滿足保戶更多的需求。