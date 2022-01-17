根據保誠人壽2021年退休大調查，有近五成的受訪者表示「目前無退休金規劃」，進一步探究原因，主要理由為「現在的儲蓄有其他用途，如結婚、孩子教育金、買房等」（43.0％）、「基本開銷太高，已沒有閒錢做退休規劃」（40.5％）。顯見上有老、下有小的三明治族在因應守護家庭所要支付的生活開銷之外，很難兼顧退休金準備。再加上少子化、高齡化等社會趨勢，青壯世代的撫養壓力只會有增無減。

根據國家發展委員會統計資料，現今平均每4.4個青壯人口扶養1個老人，然而預估到2040年，則縮減至約2個青壯人口扶養1個老人，等於每個青壯人口的扶老壓力在二十年內倍增。保誠人壽提醒民眾，「養兒防老」觀念已過時，三明治族在打拼工作的階段，雖然家庭負擔較大，還是要把握有收入的時期，盡早開始善用保險規劃進行退休準備。

保誠人壽了解消費者在不同的人生階段，相應的責任和需求也會有所不同，因此致力以多元化的商品與服務，讓消費者依據自己的需求和狀況自由選擇，在可以負擔的財務範圍內選擇適合的保險商品，達到保障和保費之間的平衡。保誠人壽與渣打國際商業銀行聯手推出的「保誠人壽樂享美金外幣變額年金保險」註4，協助三明治族以六年資金規劃方式享有保障與累積年金額度。對於支出壓力較大的三明治族而言，他們可用較低的繳費門檻，穩健佈局美元資產的同時也保有資金運用的彈性，除了擁有保障更可以享受時間複利帶來的資產增值效果，更可早一步建構規劃，樂享美好退休生活。

「保誠人壽樂享美金外幣變額年金保險」持續繳費六年，期間還可獲得特別加值金註5，能夠提升帳戶價值。此外，變額年金保險不但有傳統年金險「活到老、領到老」的特性，還兼具投資型保險的特點，提供全權委託投資帳戶。在專業經理人的把關下，客戶有效掌握投資現況與績效，加上預期回報與風險等考量，將資金做有效的配置，有機會獲得長期穩定收益。當年金累積期間屆滿時，保戶可依實際的資金需求，選擇一次領取或設定10年、15年、20年的年金保證給付期間，不論是支付退休生活，或是作為傳承之用，都可以擁有更安心的財務保障。

以50歲的陳先生為例，他想要在退休後有穩定的資金來源，選擇投保「保誠人壽樂享美金外幣變額年金保險」。投保前期繳費六年，年繳目標保費美金1.5萬元，預設60歲開始領取年金，只要持續並按時繳交保費，第二至六年合計可享有特別加值金美金2250元。假設陳先生60歲時年金累積期滿保單帳戶價值為美金10萬元，選擇以10年期年給付方式分期領取年金，陳先生每年預估可領取年金美金4140元（此為第一年年金，其他年度金額請參照商品說明書），「年金保證期間」屆滿後仍生存可依約繼續領年金，活越久領越多。

保誠人壽秉持傾聽客戶需求的品牌精神，了解消費者渴望掌握幸福人生主動權，提供多元年期的商品選擇，讓客戶可以依照個人的資金安排，獲得相對應之保障，將希望和控制權還給消費者，鼓勵人們以正面、積極、主動的態度，迎向自由無虞的退休享樂人生。