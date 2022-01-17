年關將近國人依然無法出國，免稅店昇恆昌祭出購物五重送，凡購買香水化妝品、國際精品、珠寶、太陽眼鏡、手錶、流行飾品等商品單筆消費折扣後滿萬就送千，折抵無上限；虎年限定版香水化妝品享獨家優惠，單筆消費折扣後只要滿5000元就現抵500元，再搭配聯名卡優惠，價格逼近市價7折。

同時農曆年除夕至初三單筆消費滿1888元，即送幸運刮刮卡，最高獎項可獲得購物金8888元，以及全館單日累積消費滿五萬以上，再送老爺集團飯店住宿券，滿百萬再送雄獅旅遊鳴日號環島五日遊行程。

而每年昇恆昌出品的生肖瓷罐，堅持限量生產販成為新春收藏潮。今年昇恆昌以台灣保育特有種石虎為主角設計瓷罐禮盒，瓷罐內藏有嚴選黑芝麻杏仁軟酥、焦糖杏仁酥以及昇恆昌原葉高山茶等甜蜜驚喜；加上春節禮盒攜手台灣新銳插畫家合作，精選北中南三家網路人氣名店熱銷點心，包括帕米貝可的蝴蝶酥、瑪莎拉手工餅舖的杏仁千層秒殺酥以及伯爵紅茶手工餅乾、愛荳屋的楓糖豆塔等經典明星商品，同步於昇恆昌四大機場門市、台北內湖旗艦店、離島金門金湖廣場與澎湖澎坊三號港、昇恆昌宅配網限量販售。