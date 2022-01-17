警政署最近發布各縣市高階警官人事異動命令，苗栗縣警察局17日舉行新卸任局長交接典禮，由縣長徐耀昌主持、警政署警政委員林炎田監交，新任局長陳武康接下印信，正式接下苗栗治安重任。

苗栗警察局新卸任分局長交接典禮，由縣長徐耀昌主持，立委徐志榮、魯明哲、議長鍾東錦、副議長李文斌及10多位議員、警友會、各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，交接儀式簡單隆重。

徐耀昌首先祝賀卸任局長周煥興榮調臺南市政府警察局督察長職務，他說，周局長到任服務一年來，督屬執行偵防電信網路詐欺犯罪工作執行計畫、檢肅幫派工作及保護婦幼安全等工作，均獲內政部警政署評核特優。

也多次破獲重大刑案，尤其重視與民眾切身相關的侵入住宅竊盜案件，比照重大刑案偵辦，提列專案管制並祭出重賞以鼓勵承辦員警用同理心積極偵辦，110年總計發生66件，破獲65件，破獲率達9成8以上。同時推動「智慧巡簽管理系統上線」、「舉辦多元常訓」、「積極經營網路社群行銷」、「為基層溫馨慶生及創意節慶活動」等多項創新作為，增加警政效率、團隊合作並提高民眾服務滿意度，是對本縣接地氣、深耕耘的難得卓著貢獻，也因此優異表現，獲得內政部警政署拔擢，在此感謝周局長。

徐耀昌表示，新任陳局長內、外勤職務歷練豐富，很有領導統御及協調能力，工作績效優良、表現傑出，深獲各級長官的肯定，而且陳武康是苗栗在地人，非常竭誠歡迎陳局長返鄉服務。

他說，縣府在苗栗警政的關注及支持上，除持續編列外勤同仁每月1萬7000元的超勤加班費，也進行通霄分局烏眉所等5個老舊警察辦公廳舍新建或耐震補強工程，尤其2021年爭取到警察局原地重建案總經費約11.4億元，提升優質辦公環境。

最後，徐耀昌期許新任陳局長能在已建立的良好基礎下，發揮所長，並能以前瞻宏觀的視野，劍及履及的行動，帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，為苗栗鄉親創建幸福的家園。

新任局長陳武康為中央警察大學48期戶政學系畢業、元智大學管理研究所碩士，歷任桃園縣警察局大溪、楊梅、中壢分局分局長、苗栗縣、臺中市警察局督察長、刑事警察局督察、桃園縣政府警察局督察、秘書室、公共關係室主任、臺中市政府警察局東勢、第二、第六、第三分局分局長、保安警察第一總隊主任秘書及警政署法制室主任等重要職務