農曆年節將近，民眾紛紛從國外返台準備過節，但遇上來勢洶洶的Omicron變種病毒，高市府防疫團隊不敢掉以輕心，針對隔離旅館超前部屬，目前已經準備了3家「居家隔離專責防疫旅館」共200間房，萬一未來醫療量能不足時，可以把確診但輕症者或無症狀者移到隔離旅館。

高雄市長陳其邁表示，Omicron病毒的傳染力非常強，而且潛伏期短，在防疫上確實是很困難的工作，尤其Omicron病毒已逐漸社區化、流感化，換句話說，輕症的患者比例會很高，尤其過年馬上來臨，會增加很多南北移動的機率，對防疫來講是很大的挑戰。

陳其邁指出，現在「居家隔離專責防疫旅館」總共準備了3家，可提供200間房間，這幾天衛生局與醫療院所在布建隔離旅館的設施與人員配置，規畫未來輕症或無症狀可以直接到隔離旅館，如此一來可以大量減輕醫療量能的負擔。

陳其邁說明，由於過年期間的疫情相對難以預估，萬一北部有一些社區傳播的現象，加上南北移動，所需的病房數就會增加很多，以現在高雄的醫療量能在負壓隔離病房與應變醫院的病房數都還足夠，所以目前確診者還是優先送到醫院，但還是要超前部署，萬一量能有所不足時，就可以把確診個案裡的輕症與無症狀患者移到隔離旅館。

另外，陳其邁提醒民眾，由於AZ疫苗打2劑後3個月，疫苗抗體的效價會下降，突破性感染的機率還是很高，希望施打AZ疫苗的長輩，盡快加種疫苗。