28歲AV女優三上悠亞有「國民AV天后」之稱，擁有甜美臉蛋與傲人F罩杯身材，由女團身分轉戰AV界後一舉爆紅，人氣居高不下，她也不時會在社群平台上曬出美照，讓粉絲隔著螢幕聞香，日前三上悠亞的經紀人又公開4張女神的天使睡顏，讓粉絲全都暴動。

三上悠亞的推特擁有238萬粉絲追蹤，日前她轉發經紀人為她拍下的美照，只見三上悠亞穿著粉紅色針織連身睡衣，整個人蜷縮在床上睡得香甜，她的身上蓋了一件灰色棉被，看起來十分溫暖，臉上的精緻妝容也沒有因此掉妝，看起來就像天使一樣。

經紀人也在文中寫下祝福，「睡眠，2022年，三上悠亞會好好休息，希望更有元氣地迎接工作。」三上悠亞可愛的模樣也在推特掀起熱議，引來大批網友按愛心分享，許多人都湧入貼文底下留言直呼，「睡覺模樣依然好可愛」、「根本天使吧」，同時也提醒三上悠亞要多注意身體。

事實上，過去因為三上悠亞的經紀人外貌太出眾，加上和三上悠亞的互動自然又默契十足，讓網友質疑兩人關係，當時AV達人一劍浣春秋也解釋，「其實他也是三上行銷計畫的一部分，真實的身分是她的經紀人…」，這次經紀人偷拍女神睡顏又再度引發話題。