新北市警察局長黃宗仁主持卸新任分局長交接。（新北市警察局提供）

新北市警察局長黃宗仁期勉新任分局長要落實社區警政。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日舉行「卸、新任分局長布達交接典禮」，受疫情影響，市警局未統一在警察局內辦理聯合布達，由警察局長黃宗仁親赴各分局，連趕8場交接典禮。黃宗仁期勉新任分局長要落實社區警政，做好各項治安工作，同時對卸任分局長為新北市治安的貢獻，予以肯定，並在新職發光發熱。

今日職務調整包括板橋分局長劉炯炫調陞鐵路警察局主任秘書，板橋分局長由三峽分局長許芳毅接任；海山分局長李忠萍調陞保安警察第二總隊主任祕書，海山分局長由土城分局長周振安接任；刑大大隊長黃壬聰陞任警政署祕書室主任，大隊長由刑事局偵三大隊大隊長蕭瑞豪接任；三峽分局長由瑞芳分局長王鴻儒接任、瑞芳分局長由市警局保安科長謝龍富接任、土城分局長由汐止分局長陳朝新接任、汐止分局長由金山分局長林詮峰接任、金山分局長由刑事局偵查科科長詹志文接任。

黃宗仁上午先至板橋、海山警分局主持布達交接，他肯定兩位分局長於疫情期間，在板橋重災區堅守崗位，帶領警察弟兄配合市府，全力投入疫調及深入市場宣導防疫，成功防堵疫情擴散。

劉炯炫歷任新北淡水、新店及板橋分局長，任內也偵破矚目的新店棄嬰案、檢肅新竹三光幫鬧事砸店及立委遭妨害自由案及等重大案件；李忠萍歷任過保大大隊長、林口、蘆洲及海山分局長，任內強力檢肅蘆洲、八里地區的不良幫派分子，查獲全國首宗足以影響台灣經濟的非洲豬瘟案，並親自帶領300警力，威力掃蕩參加公祭的3000名幫派分子。

此外，黃壬聰在擔任大隊長期間偵破館長槍擊案、掃蕩竹聯幫寶和會，破獲陸上最大宗海洛因案、新店槍擊命案、永和無頭分屍案及蘆洲ATM強盜案。

黃宗仁表示，新北市幅員遼闊，人口數400萬居全台之冠，轄區警分局無論是人口稠密的都會區，或位處郊區的觀光重鎮，勤、業務都相當繁重，相對的各類案件量負擔大，但去年警察局在治安、交通及為民服務工作成績亮眼，各項評比均名列前茅，獲「國家警光獎」團體組四項第一名、個人組也是每一項目都獲獎；「政府服務獎」也拿下交通金安獎；在四大民調上都拿下第一名更屬難能可貴，這代表新北市所有警察同仁全心全力打拚治安與交通，受到市民的肯定。