半導體領軍，台股指數挺進18500點！美股持續高檔震盪劇烈，雖然上周五Nasdaq指數及費城半導體指數收紅，但道瓊工業指數收黑，且台股農曆年長假將至，封關前結帳賣壓湧現，讓今天台股依舊是台積電(2330)領軍獨秀走勢，挾法說會釋出展望樂觀之姿，台積電今天股價跳空開高，創下掛牌新高，股王矽力-KY(6415)也止跌，帶動聯發科(2454)、世芯-KY(3661)等高價股走高，相較於台積電歡喜創高，上周與台積電同日舉行法說會的大立光(3008)因展望偏保守，引發市場失望賣壓，今天股價持續走弱，回測庫存股均價防線2084.8元，連帶玉晶光也失守500元關卡。

不過台積電穩盤，對上周飽受農曆年前退場賣壓湧現之苦的中小型股還是有些許幫助，台積電相關設備股如：迅得機械(6438)今天盤中股價轉強，長聖(6712)、瑞鼎(3592)、博智(8155)、巨虹(8084)、建達(6118)及威潤(6465)等盤中股價亮燈漲停，在半導體領軍下，台股指數早盤一度攻抵18535.42點，雖然盤中指數小幅拉回，仍是奮力向18500點挺進，截至11點40分為止，加權股價指數約18490.13點，上漲86.8點，成交量約1781.11億元；OTC指數為223.3點，上漲1.26點，成交量439.45億元。

今天盤中，上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲1.77%，其次是電子零組件類股及電腦通路類股，分別上漲1.15%及0.7%，表現較差者為運輸類股、油電氣類股及金融類股，其中運輸類股下跌2.12%，油電氣類股下跌1.06%，金融類股下跌1.04%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股，上漲3.79%，表現最差為航運類股、下跌0.51%。

就技術面來看，上周大立光與台積電同日舉行法說會，一家報喜一家報憂，致使上周五台股波動劇烈，所幸台積電力挺，上周五加權股價指數以18403.33點作收，累計一周上漲233.57點，漲幅約1.3%，周K收紅，日均量為2943.8億元，櫃買市場則因中小型股遭逢農曆年前獲利了結賣壓，OTC收盤指數為222.04點，累計一周下跌4.57點，跌幅約2.02%，周K連兩黑，日均量745.53億元；今天台股延續上周由台積電等半導體領軍攻高走勢，在台積電股價創高帶動下，盤中指數一度站上18500點；近期台股加權指數雖然因台積電強攻指數緩步走高，但農曆年前獲利了結賣壓出籠，高本益比的中小型股票及題材股股價修正嚴重，櫃台指數已連日跌落季線之下，隨著農曆年長假來臨，預期封關前結帳退場行為持續且量能持續萎縮，短線持續震盪機率高。

分析師表示，雖然最近五年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100%，加上台積電展望樂觀，指數低檔有撐，有望再向上挑戰新高，不過，距離年底封關只剩8個交易日，隨後即將迎來10日休市，市場交易將轉趨觀望，指數將於區間震盪，選股優於選市，可布局科技權值股、高殖利率概念股、新世代概念股、電動車概念股及壽險金控股等類股。

欣興(3037)因ABF需求暢旺，2022年第1季淡季不淡，ABF供給吃緊態勢延續至2022年，稼動率可望維持滿載，楊梅新廠將於2022年第2季小量生產，且山鶯S1廠於火災後將部分產能轉為ABF亦於2022年第3季貢獻，近日股價已修正至季線附近且日KD落於低檔區間；譜瑞-KY(4966)2021年營收199.94億元，年增30.87%，bundle sales(TCON+source driver)、TED (TCON Embedded Driver)與AMOLED TCON市佔率持續攀升，且商用筆電與電競筆電所需的高速傳輸晶片穩健出貨，2022年第1季可望淡季不淡；京鼎(3413)2022年業績持續成長，中期來看，應材積壓訂單金額持續增加，京鼎亦隨客戶展望儲備6到9個月備品，加上在自動化業務上，京鼎自主開發之晶圓傳送設備今年打入光罩廠、封測廠應用，預期自2022年第2季起營運貢獻可進一步放大，均是可逢低佈局標的。