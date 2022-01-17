根據最新消息指出，蘋果今年推出的iPhone 14系列可能只有「Pro版」手機才會採用ProMotion自動適應更新頻率技術，預計要等到2023年推出的iPhone 15才能在「非Pro」版手機中看到這項功能。

報告指出，雖然iPhone 13 Pro系列手機螢幕新納入了120Hz ProMotion顯示技術，但這個新技術可能不會用於所有的iPhone 14手機。

在一條有關於iPhone 14 Pro相機孔設計的推文中，Display Supply Chain Consultants分析師Ross Young表示，2022年推出的「非Pro」版新一代iPhone手機不會配備ProMotion技術。

他表示，既然京東方沒有足夠的低溫多晶氧化物（LTPO）面板產能，事實上也尚未出貨任何LTPO面板，因此蘋果此時在「非Pro」版iPhone手機引進該顯示技術是相當冒險的事。不過，蘋果在2023年推出的新手機是有可能這麼做。

目前，三星是iPhone 13 Pro系列手機LTPO OLED螢幕的獨家供應商，而韓媒日前曾報導，iPhone 14 Pro版手機的LTPO OLED面板供應鏈將納入樂金顯示器（LGD），打破三星的獨佔局面。

京東方雖已卯足全力打入蘋果供應鏈，但目前尚不具備LTPO面板的生產能力，這也就表示該公司現在不可能為蘋果生產ProMotion顯示器。