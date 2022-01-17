租房租得好累！有位網友透露，自己與老婆非常渴望有一間自己的房子，但家庭每月總收入約8.3萬，存款僅30萬左右，因此有意透過「信貸湊頭期款+房貸」的方式買650萬的房子，此事引起網友們熱烈討論。對此，專家則建議，信貸確實能解決短期資金周轉的問題，但民眾應考量能否承擔，未來同時償還房貸和信貸的雙重壓力。

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，自己和老婆小孩已租屋7到8年，頻繁搬家讓他感到十分疲憊，非常渴望有一間自己的房子，加上目前租房的房東有意賣房，開價約650萬，讓他買房的想法更加明確。

原Po補充說道，目前每月家庭總收入約8.3萬，但因為前幾年小孩出生，買家具、家電等大型開銷較多，兩人存款僅有約30萬左右，因此想用「信貸湊頭期款+房貸」的方式買房，原Po也強調本身是公務員，夫妻兩人收入狀況穩定才會有這種風險較高的想法。

文章一出引起熱烈討論，正反兩派的意見都不少，有人認為，「伸頭也是一刀，縮頭也是一刀，咬牙買」、「買吧！不買不行啊」、「可以試試看貸40年」、「快出手！房子真的要趕快買」，但也有網友認為，前期要同時付房貸跟信貸，生活品質直線下滑，會相當辛苦，「經濟壓力會變蠻重的，看能不能跟家人借吧，至少還款比較有空間」、「太硬了，現在還不是你們想買房的時候」、「如果夫妻兩人有人出事怎麼辦？風險太高不建議。」

對此，《ETtoday》報導，第一建經研究中心副理張菱育表示，若有信用貸款，對於後續申請房貸的成數也會受到影響，但對於現階段頭期款有限，但又非買不可的購屋族來說，假設近期有可預期的資金到位，例如大筆年終或獎金，或是有即將到期領回的定存資金，透過信用貸款，確實可以解決短期資金周轉的燃眉之急，不過張菱育也提醒：「民眾應也要考量日後房貸和信貸同時償還的雙重壓力，自身是否能負擔。」