監察院本月5日行文雲林縣政府，3名監委將於24日前往縣府，調查斗六市山坡地違規整坡案，外界認為是針對雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌濫墾占用國有地，張麗善17日強調，這讓人遐想是政治鬥爭，只要有違規，一切依法行政，從嚴從速盡快辦理。

前雲林縣長蘇治芬本月10日在臉書貼文「下架張家，讓雲林更好」，指控張啟盟濫墾斗六咬狗段山坡地，占用林務局、國產署國有地。因此林盛豐、賴鼎銘、林郁容3名監委將到雲林調查此案，引發各界諸多政治聯想。

張麗善對此表示，這是繼續的政治鬥爭、子虛烏有的指控，完全抹黑造謠。以縣府的立場，只要有違規就開罰，天子與庶民同罪，沒有所謂特權也沒有任何包庇，只要有違規，就從嚴從速趕快辦理，一切依法行政，如果有任何不法，我們都支持檢調單位偵辦。

張麗善說，監察院這次派了3名監委來，是有比以往更加的擴大，所以讓人不免遐想，是不是有政治鬥爭的行動或被淪為工具，很多人都會有這樣的遐想。縣府的立場秉持依法行政，有不法就從嚴從速辦理，到目前為止我們還是堅持沒有任何特權，只有依法行政。