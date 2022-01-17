對於藍營北市議員徐巧芯揭露資深媒體人周玉蔻接民進黨政府標案，以及另一藍營市議員王鴻薇起底綠委蘇治芬家族，資深媒體人蔡詩萍認為，看到這2位藍營女將的表現，代表國民黨也是能打到對手的痛處。

台北市議員徐巧芯。（圖／取自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員王鴻薇。（中時資料照）

國民黨台北市議員李明賢14日在網路時事節目「POP大國民」上表示，藍營現在最重要就是要把論述講出來，因為國民黨有時要喊打殺，可是在講道理時都會輸人家。對此，同台的主持人蔡詩萍認為，近來徐巧芯打周玉蔻，以及王鴻薇打蘇治芬，都有打出效果出來，這2位藍營女將的表現很不錯，這代表國民黨也是能打到對手某些痛處，逼的對手出來解釋。

蔡詩萍指出，比方說，他看到周玉蔻對徐巧芯指控出來做說明，甚至還有基進黨的人在臉書稱，「4年800多萬的政府標案，以放言跟周玉蔻的『坎站』來看，根本是『君子之交淡如水』。」蔡認為，自己聽完感覺非常有趣，本來周玉蔻的解釋很清楚，但基進黨跳出來幫腔，會讓他會認為如果真看不上這些錢，又何必要接標案，還是說這只是君子之交，後面還有什麼東西存在，等於基進黨的幫忙是提油救火。

對於周玉蔻的解釋，蔡詩萍稱，很多媒體都有接政府標案，但關鍵在於周玉蔻被徐巧芯點出來以後，周玉蔻就有一點尷尬了，因為很多人會覺得，原來周玉蔻幫政府辯護，後面有原因的。蔡強調，自己相信周玉蔻接這些標案都是按照程序沒有問題，但在形象上和講話上就會被一定程度的質疑，這也是徐巧芯打到的點。