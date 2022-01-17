有狀況？新北市府15時召開記者會 侯友宜親自出席說明 12:292022/01/17 中時新聞網 黃朝郁 、中時、 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市市長侯友宜。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土疫情持續延燒，除了桃園發生的數起群聚案外，雙北也陸續傳出零星確診案例，今（17）日新北疑似有新的狀況，新北市衛生局證實大遠百海底撈有足跡，新北市政府將在下午15時召開記者會說明疫情最新狀況，新北市長侯友宜也會親自出席。 而針對近日疫情持續擴大，新北市今起推行校園疫苗護照，侯友宜就表示因為12歲以下小朋友沒有疫苗可以施打，此舉就是為了保護孩子，並指出目前該政策僅在學校施行，接下來會依照疫情變化做評估。 新北市這兩項租金補貼 農曆年前入帳 工商社論》2022年國際油價應可維持多頭格局 #疫情 #侯友宜 #新北 #本土 #群聚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 談桃園校園預防性停課僅一天 侯友宜：尊重中央跟地方的權限 11:292022/01/17 政治 恐漸進式與病毒共存 醫提5建議：經濟禁不起再次打擊 07:572022/01/17 生活 怕禁內用趕快吃 餐飲業績爆棚 04:102022/01/17 財經焦點 新北失業勞工子女生活扶助金 最高補助1.8萬即日起受理申請 10:362022/01/17 生活 西堤群聚至少再＋4 周休二日採檢萬人 染疫人數恐再變 09:462022/01/17 生活 桃園重災區 鄭文燦：確診數恐再增加 04:102022/01/17 焦點要聞 Omicron疫情燒進天津 被動元件廠關注 10:172022/01/17 財經 《國際社會》抑制第5波疫情 法國國會通過疫苖護照 11:422022/01/17 財經 西進水泥廠 營運先蹲後跳 04:102022/01/17 證券．權證 新北疫苗護照護學童 桃園聽中央 04:102022/01/17 焦點要聞 野村新視界－因應後疫情時代的失衡現象 04:102022/01/17 投資理財 政治熱門新聞 國民黨若徵召「他」選高雄市長 媒體人：打響2022空戰第一選擇 - 政治 羅智強用這招救國民黨？黃暐瀚直言：感動很多台灣民眾 - 政治 國民黨接連吞敗 王金平發聲了 - 政治 蔡英文為何很少回應論文門 游淑慧爆可能原因 - 政治 台商辦餐會幫總統候選人拉票遭判刑 朝野立委回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。