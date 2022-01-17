新冠肺炎本土疫情持續延燒，除了桃園發生的數起群聚案外，雙北也陸續傳出零星確診案例，今（17）日新北疑似有新的狀況，新北市衛生局證實大遠百海底撈有足跡，新北市政府將在下午15時召開記者會說明疫情最新狀況，新北市長侯友宜也會親自出席。

而針對近日疫情持續擴大，新北市今起推行校園疫苗護照，侯友宜就表示因為12歲以下小朋友沒有疫苗可以施打，此舉就是為了保護孩子，並指出目前該政策僅在學校施行，接下來會依照疫情變化做評估。