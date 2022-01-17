高市警局卸、新任分局長及大隊長今舉行聯合交接布達典禮，市長陳其邁親自主持，勉勵全體警察同仁持續為高雄市治安努力。（石秀華攝）

市警局公關室主任蔡宏謀（右）榮任湖內分局長，從市長陳其邁以及警局長黃明昭及卸任湖內分局長尤啟南手中接下印信。（石秀華攝）

高雄市警局警史上3線一星分局長最大調動，17個分局長僅三民一分局未調動外，16個分局長及1個大隊長均異動，今（17）日上午舉行卸、新任分局長及大隊長聯合交接布達典禮，市長陳其邁親自主持，陳其邁勉勵新任分局長、大隊長以及全體警察同仁持續為高雄市治安努力。

高雄市警局今舉行此波最大幅度的高階警官陞任調動及卸、新任分局長到任交接布達典禮，其中新興分局分局長陳世煌、苓雅分局分局長梁東山分別外調國道公路警察主任秘書以及航警局主任秘書，另督察長趙瑞華陞任副局長、花蓮警察局長蔡丁賢調陞副局長、新竹市警察長李安淳調陞主任秘書、台南市警察局督察長葉明潭調任高雄市警察局督察長，鳳山分局長林依仰和左營分局長黃文哲陞任警政監。

另警政署後勤組科長陳膺方陞任六龜分局長，保安大隊長邵明仁調任鹽埕分局長，保安大隊長由督察陳楨荃接任，17個分局長中僅三民一分局長蕭正松留原位，16個分局長均異動調整。

卸、新任分局長及大隊長今聯合交接布達典禮，由市長陳其邁親自主持，陳其邁致詞時表示，期勉警察同仁在維持治安的第一線工作上能全力衝刺、竭盡所能為治安打拼。

陳其邁指出，日前酒駕事件造成一家4口1死3傷的事件，令人非常婉惜！要求警局務必落實酒駕大執法，警局和橋頭及高雄地檢署也將落實治安聯繫以及打擊酒駕，務必做到「酒駕零容忍」；陳其邁表示，尤其在春節前，尾牙和餐宴非常多，請分局長和所有警察同仁務必嚴格執法，讓交通安全能更加落實。

陳其邁指出，有人在防疫過程中，常告訴他警察同仁的辛苦，但他相信政府是一體的，尤其現在疫情指揮中心開設期間，所有局處都很辛苦，大家共同防疫，才能讓高雄成為到目前為止相對來講是安全的社區，無本土傳染和社區傳播風險，他感謝警察同仁辛苦付出。陳也不忘提醒，秋冬季節變化，警察同仁有慢性病也須注意季節的變化，顧治安也要顧身體。

高市警局長黃明昭表示，新治安團隊上路沒有適應期，新任分局長必須立即就戰鬥位置，以決心與魄力來拼治安，讓民眾了解市警局對治安推動的用心，以達到治安無縫接軌。