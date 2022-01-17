金門黃姓女子獨自從植物園區祕境路線攀登太武山，途中迷失方向在山區團團轉1個多小時，心急下趕緊用手機報案請求協助。縣消防局動員4人上山，30分鐘後尋獲帶她脫困，虛驚一場。
太武山腳下的植物園區有1條祕境級的登山路線，沿途風景秀麗，吸引不少登山客來到。年約4旬黃姓女子昨天午後隻身循線登山，但因不熟悉當地環境，在山區迷失方向1個多小時，直到下午4時許，眼看山區四周逐漸昏暗，心急之下求助消防局。
縣消防局火速派遣金湖分隊隊員林練富、謝賢及役男黃天明，偕同登山老手，也是消防局義消總隊副總幹事楊忠典一起上山尋人。但因山區訊號不良，不能使用「119報案APP」定位，加上黃女心情緊張，無法告知自己詳細位置。119報案中心只能不斷安撫，並要她在原地等待救援。
後來，救援人員以手機與黃女取得聯繫，掌握她登山路線，黃女也剛好遇到熱心登山民眾指引方向，30分鐘後雙方成功會合，安全將她護送下山回家。
消防局第二大隊大隊長陳國瑋提醒，民眾對於不熟悉的環境，最好事先了解周遭路線和方向，並避免單獨1人上山，以免發生危險。
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