東和鋼鐵(2006)受惠旺季效應顯現，去年第四季營收160.43億元，創單季新高，全年業績亦創新高，EPS估逾5元。展望今年，公司的鋼筋需求穩定，加上鋼構全年接單已滿，整體出貨持續看穩健，配合減資效應，今年每股獲利可續衝高。

受惠旺季效應，東和鋼鐵去年第四季營收160.43億元，創單季新高，並帶動2021年全年營收達583.1億元，同步改寫歷年新高，年增率35.9%。

東和鋼鐵去年第四季營收創高，獲利估在高檔；公司去年前三季每股淨利達4.06元，法人估全年每股淨利挑戰5.5元。

展望今年，東和鋼鐵看需求續穩健，毛利率看穩。預計台商建廠辦及商辦、一般住宅等需求持續熱絡，公司目前鋼筋在手訂單約85~90萬噸，訂單已排到今年第四季初；鋼構全年大致已接滿，並開始洽談2023年訂單。

隨著今年整體需求續穩建，有利東和鋼鐵今年業績維持去年的高檔水準，加上去年完成減資33%，將進一步提升今年每股獲利。

此外，東鋼現金股利配發率有望維持7~8成，具備高股息殖利率。