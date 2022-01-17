在國際油價上漲帶動下，能源族群走強，還有晶片類股也走高下，帶領日股上漲。17日早盤結束時，日經指數收28318.54點，漲194.26點或0.69%。東證收1985.98點，漲8.32點或0.42%。

盤中，能源指數一度漲2.53%表現不俗。信金資產管理認為，市場正在回補股價被低估的成長型股票，也有部分買盤湧入價值型類股。

快時尚成衣大廠迅銷漲1.47%，在日經指數中表現亮眼。同時，電子類股中東京威力科創以及愛德萬測試，分別上漲0.81%以及1.87%。另外，瑞薩電子也漲 2.72%。

美國時間14日，美國費城半導體指數收漲2.33%。同時，17日美股因國定假日休市不交易。

有消息傳出，日本政府將制定補貼計劃，協助業者開發晶片、大容量電池等具有戰略物資性的產品。

大型類股中，軟銀與豐田汽車拉抬日經指數走高，分別漲1.06%與0.98%。同時，任天堂也漲1.39%。