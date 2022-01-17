不斷電系統（UPS）ODM廠旭隼（6409）去年全年營收為169.5億元，再創歷史新高，年增24%。法人認為，旭準營收強勁歸功於頂級品牌UPS供應商不斷增長的外包需求，而此一需求未來可能還持續擴大。去年4Q旭隼營收49億元，亦創下歷史單季新高。

旭隼的主要產品線包括不斷電系統(UPS)、太陽能逆變器(PV Inverter)、電源轉換器(Inverter)等；生產基地有深圳廠、中山廠、越南廠等。

旭隼的營收結構中，不斷電系統UPS(營收占比約68%)，太陽能逆變器PV Inverter及逆變器Inverter營收佔比約25%，零件及備品營收占比約7%。其中不斷電系統UPS的應用領域包括:電腦，伺服器，機房，醫療設備和通訊設備等。而逆變器Inverter的應用則有太陽能發電系統和須長期備源之設備。

目前全球最大的不斷電系統UPS品牌商為施耐德集團旗下的APC市占逾2成。電源穩定不讓資訊中斷是企業營運重要一環，法商施耐德電機今年初宣布在台灣推出支援APC SmartConnect的Smart-UPS，為業界首創支援雲端不斷電系統（UPS）的解決方案，可用在分散式IT環境，讓企業用戶能主動且有效地管理UPS系統的健康狀態。

旭隼專注DMS模式不與客戶發生利益衝突，經營團隊在UPS領域擁有20年以上深厚的產業經驗。該公司客戶分散化、滿足差異化需求，業務遍及100個國家，訂單源自400個以上客戶，2020年十大客戶比重約35%，最大單一客戶佔營收低於15%。在滿足差異化需求方面，旭隼UPS產品料號高達1萬種；AVR/Inverter也達3500種。該公司也領先市場推出併網儲能型(Hybrid)太陽能逆變器與高功率密度UPS。