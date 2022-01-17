教育部今天公布，111學年免試入學總名額計20萬7142名，占核定招生總名額91.35％，其中以基北區提供5萬8242個免試入學名額最多；此外，真正不用看國中會考成績的「學習區完全免試入學」，111學年有122所公私立學校參與，招生名額達1萬5042個，比110學年增加3231個。

教育部推動高級中等學校免試入學制度，包括分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、試辦學習區完全免試入學及免試獨招（不含實用技能學程、建教合作班）等多元管道。

111學年免試入學總名額計20萬7142名，占核定招生總名額91.35％，各就學區皆達「占核定招生總名額85％以上」政策目標。其中，提供免試入學名額最多的前3個就學區分別是基北區5萬8242個、中投區3萬2788個及高雄區2萬4565個。111學年免試入學7月12日放榜，7月14日報到。

免試入學由於還要看國中會考成績，因此被批評是「假免試」，因此教育部推出「學習區完全免試入學」，不採計會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；報名人數多餘各校招生人數時，則進行超額比序，比序後若同分者，以增額錄取核定招生名額5％為原則。

教育部表示，111學年「學習區完全免試入學」，有單點型學校50所（公立11校、私立39校），區域型包括基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、花蓮區、台東區、連江縣及澎湖區等11區72校，總計有122所公、私立高級中等學校辦理，提供1萬5042個招生名額。

此外，教育部為推動技職教育向下扎根，鼓勵國中畢業生適性入學，111學年持續辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」，全國共83所高級中等學校、324個專業群科（班、組）辦理「實務選才」，提供7909個招生名額，3月14日至18日受理報名（報名新北市特色招生學校者另依其規定時程辦理），4月23、24日其中一天辦理術科測驗。