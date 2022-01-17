香港女星李麗珍27歲時突破自我，接拍經典三級片《蜜桃成熟時》轉型成功，蛻變為一代性感女神，卻拍了三部就收手。過了29年，現56歲的李麗珍近日重提昔日拍三級片的內情，引發熱議。

李麗珍最近作客ViuTV節目《演員．門》，被問到過去常在劇中飾演妹妹，為何敢在1993年拍《蜜桃成熟時》？李麗珍透露這是她和經紀人思考很久才做出的決定，「演了十幾年妹妹覺得好局限，當時自己和經紀人公司都覺得，我再拍下去都是差不多，當年稱這些為『唯美藝術電影』，賣性感、賣青春是好自然的。」

主持人凌文龍再追問李麗珍當時如何在鏡頭前大方脫衣、克服尷尬？李麗珍回應，經紀公司有考慮到這個問題，所以先安排她拍攝一本寫真集做好心理準備，避免演《蜜桃成熟時》放不開。

另名主持人陳湛文也曾拍過三級片，好奇問李麗珍擔不擔心拍肉搏場面時，被導演要求來真的？李麗珍一聽大驚，露出不敢相信的表情：「我沒想到這個問題，我們當時露一露已經不得了，不會去想到這個問題。」

李麗珍拍完《蜜桃成熟時》、《愛的精靈》、《不扣鈕的女孩》後，便穿回衣服不再拍三級片，她也親自透露原因：「發覺都有很多重複，於是決定不再去拍這種『唯美藝術電影』。」

做了這個重大的決定後，李麗珍繼續朝著專業演員之路邁進，1999年憑著電影《千言萬語》勇奪第36屆金馬獎最佳女主角及香港電影金紫荊獎最佳女主角寶座，成為雙料影后，再創演藝事業高峰。