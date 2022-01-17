雙北都出現確診者足跡，因應近日北部新冠肺炎確診案例漸增，加上春節返台與南來北往人潮驟增，台北市環保局今（17）日起至春節連假前，聯合陸軍第六軍團33化學兵群，依序前進北市重要交通樞紐，全面加強消毒。

台北市環保局新聞稿指出，為維護市民健康安全，防疫不容懈怠，環保局今起至春節連假前，聯合陸軍第六軍團33化學兵群，依序到台北車站、桃園機場捷運A1站、台北轉運站等，全面加強消毒，防範未然。環保局表示，十分感謝國軍馳援協助防疫，後續北市防疫消毒大隊及國軍也會持續加強防疫旅館、計程車休息站、商圈等10大場域周邊公共區域環境消毒，讓市民安心。

環保局亦說明，防疫如同作戰，春節人潮流動頻繁，加上北部本土確診案例有增加趨勢，北市這次聯合陸軍33化學兵群於春節前加強防疫噴消，共動員38名化學兵、16具氣霧式消毒機及7輛偵搜、運兵等車種，針對重要交通樞紐站及其他重要公共場域等計332處執行擴大消毒作業，全面防疫。

化學兵消毒的場域先以北市重要交通場站為主，包含台北車站、桃園機場捷運A1台北車站、南港車站及台北、市府、南港等三大轉運站，加強消毒之範圍包含場站內進出口、大廳、售票處、連通道、廁所、樓梯間等處所，確保民眾通勤與健康安全。

此外，北市防疫消毒大隊及國軍也會持續加強人潮易聚集之10大類場域周邊環境噴消作業，包含防疫旅館、捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、公園、夜市、商圈、百貨公司等，全面加強防疫。