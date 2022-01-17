東加海底火山爆發，島上對外聯繫中斷，因此外界對於當地災情仍所知不多。

科學家表示，東加王國附近的海底火山噴發，是全球30年來規模最大的火山爆發，靠近火山口的利富卡島（Lifuka）災情首度曝光，除了碼頭、海邊毀損外，災情並不嚴重。

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand，RNZ）報導，距離東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）以北約65公里的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日大爆發，火山灰及蒸氣直衝20公里高天際，火山噴發長達8分鐘，震波引發的海嘯衝擊包括阿拉斯加、日本、秘魯等太平洋沿岸。

奧克蘭大學（University of Auckland）火山學者克羅寧（Shane Cronin）表示，這可能是1991年菲律賓皮納土波火山（Pinatubo）爆發以來，30年來全球最大的火山爆發。

他說初步數據顯示，東加火山的火山爆發指數（Volcanic Explosivity Index， VEI）可能高達5級。火山爆發指數一共分為8級，每增加一級代表能量增加10倍，大概每10年才會發生一次5級火山爆發。

他預期東加的用水供應及農業可能會受到火山落塵嚴重影響，將會非常需要國際援助。

東加海底火山大爆發，通訊中斷。

礙於電力及通訊中斷，除了火山噴發初期海嘯湧進民房的衝擊畫面外，外界對於東加王國的災情所知有限，英國廣播公司（BBC）報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，海嘯在東加王國造成「重大損害」，國際紅十字與紅新月會聯盟（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）預估，全東加約有8萬居民受到影響。

紐西蘭及澳洲軍方今日雙雙派出巡邏機前往東加查看災情，預計今日就能初步評估東加主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）的災情。

WATCH 🎬 An @NZAirForce Orion aircraft departing #BaseAuckland this morning for Tonga to undertake a reconnaissance flight.



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至今東加尚未傳出傷亡消息，阿爾登說，當地部份地區電力及手機訊號已漸漸恢復，不過據信火山灰汙染了水資源，因此當地急需乾淨用水，當局已呼籲民眾飲用瓶裝水及戴口罩。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲東加人高級委員會（The Tongan High Commission）表示，目前只知道火山爆發對首都努瓜婁發沿岸地區及部份東加地區造成最小破壞，現階段沒有人員死亡。

另據紐西蘭新聞網站stuff.co.nz報導，居住在東加王國外島利富卡島的居民昨（16）日首度與外界取得聯繫，利富卡島坐落在哈阿帕伊（Haʻapai）群島上，距離此次噴發的洪加湯加－洪加哈派火山僅70公里。

A resident of an outer island, close to the volcanic eruption, has contacted a friend in New Zealand to let them know they're safe. https://t.co/Q1Vq4rxQxZ — Stuff (@NZStuff) January 17, 2022

紐西蘭居民哈瓦（Kilifi Havea）表示，他在利富卡島的友人傳送當地照片及影片，顯示當地面臨的海嘯規模較主島還小，災損也主要集中在碼頭及海灘。

臨近的烏伊哈島（Uiha）及哈亞諾島（Ha’ano）災情也不大，教堂甚至還能進行周日禮拜。

另外網路上也出現包括龐艾島（Pangai）、哈派島（Ha'apai）等海嘯衝擊後的街頭照片，目前無法證實照片真偽。

Some first pics coming out of #Tonga post #Tsunami This is in the outer islands Pangai, Haapai. Roads ripped up. Seems some of those massive chunks are pieces of the seawall.

Photos: Haloti Ulufonua, pic.twitter.com/DG8Ldnj0T2 — Kernow Weather Team (@KWTWeather) January 16, 2022

東加王國一共有169座島嶼，其中36座無人居住。