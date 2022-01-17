台中市府17日在西屯區Cmoney教育中心發表候車亭服務燈智慧友善系統。（盧金足攝）

台中市府規畫7大綠廊，包括文心路廊、中清路廊、北屯路廊、崇德路廊、復興路廊、忠明路廊、五權路廊使用服務燈。（盧金足攝）

台中候車亭設服務燈，搭公車不用招手，司機一目了然。（盧金足攝）

交通局長葉昭甫表示，先從130座候車亭設置服務燈，透過科技、智慧跟創意，慢慢改善搭乘公車環境軟硬體。（盧金足攝）

民眾在候車亭等公車，常擔心招手司機看不見，晚上更影響視線，台中市府17日在西屯區Cmoney教育中心發表候車亭服務燈智慧友善系統上路，交通局長葉昭甫表示，民眾操作公車路線按鍵，候車亭顯示大型看板，司機遠處即可看到有人候車，因應身障者使用，高度方便輪椅族，搭車不必擔心公車過站不停。

葉昭甫指出，台中市目前有1000多座候車亭，從130座候車亭開始設置服務燈，已設置6座，民眾反應良好，尤其是夜晚視線較差，公車族可操作公車路線按鍵，在候車亭顯示大型看板，司機遠處可看到該候車亭有人候車，因應身障者使用

，設置高度方便使用輪椅民眾，搭車不必擔心公車以為無人搭乘過站不停。

「公車候車亭更科技化，還有溫度！」葉昭甫說，候車亭基本建設進步空間，將台灣科技優勢結合到民生議題運用，市長盧秀燕也非常關心民眾搭公車能可快速讓司機看到，身障者搭公車解決招手時司機沒看見的問題，請他思考是否有改善機會。

葉昭甫表示，交通局獲得市議會1000萬預算支持，目前從130座候車亭使用是個開始，台中市公車有候車亭大概1000多處，公車站牌7000多處，大量搭乘的空間，130座候車亭增加服務數量未全面普及，透過不同智慧跟創意，慢慢改善搭乘公車環境軟硬體。

有的公車族可能不知何時公車會到站，或是向公車招手沒看見，擔心會不會搭不上公車？葉昭甫強調，經由智慧型服務燈，提供身障朋友在搭乘公車時，快速讓公車司機看到要搭公車的路線編號，運用科技方式幫助各個不同的族群、不同年齡層使用者，搭公車更便利，發揮智慧運輸的優勢，造福更多民眾。

他說，台中市也需要10多家客運業者協助，讓第一線開車司機更清楚與判斷，也能降低司機在道路可能會產生事故風險，該雙向設備與系統，方便民眾搭乘與營運端設備提升，

台中市候車亭服務燈智慧友善系統上路，民眾針對不知何時會到站，或是公車招手司機沒看見，經由智慧候車亭服務燈系統，適應不同候車亭形式，滿足不同行經路線的民眾，可操作大型服務燈的公車路線編號，鍵入數字鍵盤，讓公車司機從遠端就可以看到。

此外，也可從App預約，讓司機駕駛員清楚辨別路線上有民眾在等待公車，每一條路線客製化，駕駛員一目了然，而且貼心服務燈的使用高度，連身障者都可以輕鬆按鈕。

即將到站的時候，燈號會閃爍，讓公車司機有所準備，民眾操作方式，如果是觸控式鍵盤，只要輸入搭乘路線編號，數字型的輸入，以搭乘路線編號，按鍵型按下搭乘路線編號

，按下確認之後，就已經顯示預約完成路線，等到路線燈亮起，代表已經讓駕駛員獲得訊號。

台中市規畫7大綠廊，包括文心路廊、中清路廊、北屯路廊、崇德路廊、復興路廊、忠明路廊、五權路廊，100多個服務燈都即將在年底完成前，以從2021年12月6日到2022年1月9日服務燈使用預約調查，最高達到5000次，其他也有3000次不等，顯示民眾預約踴躍。

使用者預約統計，站別預約最多的是文心路段的中央健保局，第2個是文心與河南路口，第3個是豐樂公園，共計有上千名乘客使用，使用時間以下午5時、7時，為民眾兩個使用高峰期。