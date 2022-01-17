勞動部17日公布110年移工管理及運用調查統計結果。據統計，有超過4成的製造業雇主申請附加移工，但未足額引進占24.4％，主要原因為「疫情影響」占60％最高。

據統計，2021年6月事業面移工總薪資平均為3萬541元，其中經常性薪資2萬4603元，加班費5396元，較去年同期增加1958元，主要是加班費增加1429元所致。在工時部分，總工時平均為204.1小時，年增9.4小時，其中正常工時為167.7小時，加班工時為36.4小時，各年減0.2小時及年增9.6小時。

勞動部自2013年3月起，若製造業雇主有非工資成本考量之實質缺工需求，可額外繳納就業安定費，增加移工配額。

據統計，2021年6月製造業雇主有申請「外加就業安定費附加移工數額」者占40.7％，未申請者占59.3％。有申請者中，未足額引進占24.4％，主要原因為「疫情影響」占60％最高，「引進移工已符合人力需要」及「成本考量」分占23.2％及21.9％居次；未申請者之未申請原因以「引進移工已符合人力需要」占61.8％最高，其次為「成本考量」占28.7％。

另外，事業面雇主在管理及運用移工時有困擾者占34.3％，其困擾原因以「語言不通」占74.8％最高，其次為「衛生習慣不佳」、「溝通困難（如配合度不高等）」，均占35.5％，「工作態度或紀律不佳」占32.6％居第3。