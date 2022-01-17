北京Omicron病例曾收發的國際郵件查出多處陽性，北京疾控提醒市民：國外疫情高發期間盡量減少購買境外商品。（圖：Shutterstock）

今天（1月17日）上午，北京市召開第267場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。發佈會上，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，北京首例Omicron病例自述，日前曾收發國際郵件，經檢測多處呈陽性，與北美新加坡毒株相似度較高。

龐星火表示，防疫單位對病患收到的郵件進行了全面調查、採樣和檢測。該國際郵件於1月7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，病例於1月11日收到郵件。病例自述，在此期間其僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張。

龐星火表示，防疫單位已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。截至目前，在運輸途中可能接觸人員共8人，除病例外其餘接觸人員核酸檢測結果均為陰性。此外，採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性，其中外包裝陽性1件和文件內紙張陽性4件。

龐星火表示，北京市疾控中心實驗室對病例標本進行全基因組測序，基因序列分析顯示，病毒屬於VOC／Omicron變異株（BA.1進化分支）。與北京既往病例以及近期國內外省（市）報告的Omicron變異株均存在差異，不屬於同一傳播鏈；與2021年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

龐星火表示，綜上所述，結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果以及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

★北京疾控提醒市民：國外疫情高發期間盡量減少購買境外商品

龐星火表示，過去大陸多個省（市）也曾報導經冷鏈或非冷鏈物品傳播的案例，近期大陸多地也曾有境外郵件及其他物品陽性的報導。新冠病毒可在低溫下長時間存活，冬季經物傳播的風險增大。目前全球Omicron變異株引發的新冠肺炎疫情高發，在此提醒廣大市民朋友：

一是國外疫情高發期間盡量減少購買境外商品。

二是若收到境外郵件或物品時，要正確佩戴口罩和一次性手套，減少直接接觸和交流。

三是盡可能在固定地點取件，實現無接觸交接；如需當面簽收，請與快遞員保持安全距離。

四是拆件時盡量在戶外進行，外包裝不要拿回家中，要按照生活垃圾分類處理；如需拿回家中，可用含氯消毒劑或75％酒精對內外包裝進行全面消毒。

五是處理完郵件後及時摘下手套，認真進行手消毒或清洗雙手，更換口罩，避免用不清潔的手觸碰口、眼、鼻。

龐星火表示，根據溯源結果，對1月11日以前管控的風險點位及其風險人員予以解除，對1月11日至14日以來與北京市通報的確診病例軌跡有交集的市民朋友，尚未報告的請盡快主動向社區、單位、賓館等報告，配合做好集中隔離、居家隔離、健康監測、核酸檢測等各項防控措施。

龐星火表示，目前北京市仍面臨國內外疫情輸入雙重風險，防控形勢複雜嚴峻。請各單位及個人強化防控意識，密切關注國內外疫情進展，切實落實四方責任。讓大家共同努力，築牢首都安全屏障。