根據航班追蹤網站FlightAware出具的最新報告，由於一場夾雜雨、霰和大雪的強烈冬季風暴將在周末襲擊美東地區，美國航空業在周日取消了2800個航班。

該報告指出，從美國航空公司（American Airlines）的樞紐、北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場起飛的航班，幾乎95%都已被取消。該航空公司繼上周六取消90個航班之後，在周日預防性地取消1100個主航線和區域航線航班。美航發布聲明表示，本周末的冬季風暴料將對我們的營運造成重大影響，尤其是在夏洛特國際機場。

根據美國國家氣象局，截至上周六晚間，全美有將近7400萬人處於冬季天氣警報範圍內。巨大的冬季風暴系統正從美國中西部逼近東部地區，預計周日將冰封喬治亞、維吉尼亞和卡羅來納州部分地區，這些州的州長已經宣布進入緊急狀態。

根據FlightAware統計，除了美航之外，截至美東時間周日上午11時，西南航空取消309個航班，占其班表9%；達美航空取消231個航班，占10%。

美國東南部的其他機場周日也大量取消航班，北卡羅來納州羅利達拉姆國際機場取消90個航班，占當日班表的60%。亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場周日取消220個航班，約占27%。華盛頓特區附近的羅納德·里根國家機場取消三分之一的周日航班。

在此之前，隨著風暴向南移動，上周六美國有超過450個航班遭到取消、2000個架次遭到延誤。

近幾周來美國的機場航班大亂，惡劣的天候，再加上Omicron變種病毒導致感染的機組員激增，使去年底到今年初這個假期旺季多達2萬個航班遭到取消。