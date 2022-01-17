全球爆發新冠肺炎疫情2年多，至今仍未停擺，而桃園目前群聚擴散，本土病例連日來不斷增加，更是引發不少民眾恐慌。前立委柯志恩昨(16日)晚間在臉書透露心聲，她說，這次疫情讓人經歷一場深刻的洗禮，讓她深深體會，人的距離真的比想像中的遙遠，且今年只能在遠距的視訊通話中和孩子相聚。她更罕見曬出去年和孩子在機場的擁抱照片，感動許多網友。

柯志恩指出，過去想去哪裡，背起行囊，訂好機票，帶好證件及信用卡就可以走人，現在的困難度已不是一個灑脫就可以解決，畢竟長程飛機的感染危機、返台防疫旅館的不確定性，在在阻隔驛動的心。

柯志恩更曬出去年7月在機場和孩子的合照，她說，懷念去年暑假赴美與孩子相聚的時刻，寒假將近，這次只能在遠距的視訊通話中，感受家人的心仍是一起的。此文引發不少網友共鳴，有人就感動身受地說，「很有感、我的孩子也在國外、想見見不得、想摸更難」、「母親的心深深瞭解」、「老師我也是，只能遠距思念了」、「天下父母心」。