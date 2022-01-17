桃園疫情不斷延燒，讓疫情拉緊報，新北今傳出新增2例本土確診個案，其中1例為新北市護理師，板橋大遠百海底撈也傳出有確診者足跡，對此，新北市衛生局證實，大遠百海底撈確認有個案足跡，其他部分將於下午3時記者會說明個案訊息並公布個案足跡。