新北護理師染疫 今增2確診 侯友宜下午3時說明 13:042022/01/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今傳出新增2例本土確診個案，其中1例為新北市護理師。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園疫情不斷延燒，讓疫情拉緊報，新北今傳出新增2例本土確診個案，其中1例為新北市護理師，板橋大遠百海底撈也傳出有確診者足跡，對此，新北市衛生局證實，大遠百海底撈確認有個案足跡，其他部分將於下午3時記者會說明個案訊息並公布個案足跡。 海底撈板橋店驚爆確診者足跡 停業清消2天 確診者到過新竹巨城 同樓層人員與顧客採檢265人 目前180人採陰 #護理師 #確診 #新北 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋區三圖套疊作業再繼續 加速地籍圖資數位化 16:112022/01/16 區域情報-新北 西堤群聚至少再＋4 周休二日採檢萬人 染疫人數恐再變 09:462022/01/17 生活 兒童Omicron個案增 侯友宜：專責病床部分將保留給兒童使用 12:022022/01/15 生活 再加234床若不夠用 柯：去年5月惡夢重來 04:102022/01/16 焦點要聞 新北副發言人擬參選 對手酸侯衛兵 04:102022/01/16 政治要聞 西堤用餐 仁寶2員工染疫 社區今擴大清消 04:102022/01/17 焦點要聞 新北失業勞工子女生活扶助金 最高補助1.8萬即日起受理申請 10:362022/01/17 生活 侯友宜回應「侯家軍」參選後 媒體人曝3點分析喊一句 20:332022/01/16 政治 新北市這兩項租金補貼 農曆年前入帳 10:082022/01/17 區域情報-新北 談桃園校園預防性停課僅一天 侯友宜：尊重中央跟地方的權限 11:292022/01/17 政治 看屋筆記：蘆洲區洋溢綠境(個案＋價格分析) 09:002022/01/16 建案開箱-新北 科教館、兒童新樂園確診者足跡 北市衛生局：外縣市新個案 22:162022/01/16 生活 林為洲：竹竹併年底應該來不及 除非民進黨「超速」硬幹 14:372022/01/16 政治 生活熱門新聞 全民瘋搶莫德納醫納悶 指這疫苗更讚「抗體飆升至少30倍」 - 生活 新竹巨城爆逃難潮 停車場畫面曝光 網喊：快逃 - 生活 新北護理師染疫 今增2確診 侯友宜下午3時說明 - 生活 第3劑打mRNA疫苗怎麼選？醫：用30歲來區分 - 生活 前天打第三劑莫德納！嘉義59歲婦清晨喊「呼吸困難」送醫亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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