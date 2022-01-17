張明文陪孩子體驗抗力球運動。（新北市教育局提供）

近百位推展視力保健教師，共享課照中心護眼典範及策略方案成果。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（17）日於江翠國小舉辦「110年度學校社區健康聯盟領航計畫方案成果發表會」，現場約百位推展視力保健教師，展示課照中心護眼典範、視力保健策略等方案成果，以及結合健康促進學校推展計畫，推動學童視力保健的創新作為，守護孩子視力。

新北市教育局長張明文現場陪孩子一起體驗抗力球運動，進行暖身、主要運動、緩和運動等3個動作。簡單易學的抗力球運動，已被證明可訓練核心肌群，孩子抬頭挺胸，保持中立位置，有良好用眼距離，才能避免造成睫狀肌收縮而形成近視。

陽明交通大學教授劉影梅表示，視力保健策略包括訂定3010課表、提醒良好坐姿機制、量測教室照度、調整靜態下課活動為動態活動等，並運用科技輔助，讓學生配戴「腕動計」，了解身體活動量、睡眠時間、暴露光線等，數據自動上傳雲端分析，以實證科學評估方案成效，並透過實地輔導課後照顧服務中心，為孩子們打造更安全、健康的課照中心環境。

教育局表示，新北市重視學童視力健康，近3年的視力不良率從47.54％降至46.96％，未來將持續推動健康聯盟方案落實於學校推動健康促進計畫，發揚點線面加乘效果，並藉由「寶貝i健康」、「EYECARE APP」科技擴散，強化學校社區健康聯盟、以創新、數位、生活化，守護孩子視力，打造新北健康校園。