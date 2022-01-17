中視節目《飢餓遊戲》要通過闖關遊戲才能贏得食物充飢，最新一集節目中有一個關卡，主持人被問「我姊姊的老公的兒子的老婆的女兒要叫我什麼」，讓現場主持人、來賓都滿頭問號，該題目也被女網友轉發到臉書社團，引起網友熱議，有網友解答，「簡單來說就是姊姊兒子的女兒，男的就要叫舅公」。

綜藝節目《飢餓遊戲》的最新一集，其中有一個關卡考到親戚的稱呼方式，主持人孫協志被問，「我姊姊的老公的兒子的老婆的女兒要叫我什麼？」，讓在場主持人、來賓都滿頭問號。

一名女網友在電視上看到這個問題後，不禁直呼「頭腦打結」，便拍下照片轉發到臉書社團《爆廢公社二館》。貼文曝光後，有網友解答，「舅公或姨婆」、「如果是男生要叫舅公；女生就叫姨婆」、「男生舅公、女生姨婆」、「簡單來說就是姊姊兒子的女兒，男的就要叫舅公」。

也有不少網友被考倒，直呼「搞這麼複雜」、「也扯太遠」、「放棄」、「我一律稱叔叔、阿姨，管他的」。另外，有網友表示，現在很多手機程式專門處理這類問題，相當方便，「有親戚計算機，專門處理這問題的」、「用親戚關係App去按答案就出來了」。