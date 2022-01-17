勞動部表示，依《勞動基準法》規定，農曆除夕（即1月31日）及春節（大年初一至初三，即2月1日至3日）為應放假之日（即俗稱之國定假日），雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給；若遇到發薪日，勞動部也呼籲雇主應提早發薪。

勞動部說明，民間企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，欲比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整為9天春節連假，可依照「8週彈性工時」規定，於完備「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」程序後，將111年1月22日的休息日與2月4日的工作日調整互換。

經此調整後，2月4日將成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，應給付休息日加班費。

舉例而言，月薪為新臺幣(下同)36000元的勞工（以36000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下： (一)1月31日至2月3日(星期一至星期四)：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。試算：150元×8小時＝1200元

(二)2月4日(星期五)及2月5日(星期六)：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算：150元×1?×2小時+150元×1?×6小時＝1900元

(三)2月6日(星期日)：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。 勞動部並提醒，今年的春節連假，可能適逢部分事業單位的發薪日(例如每月5日)，呼籲雇主在可能的範圍內，儘量在假期前提前發放薪資，讓勞工可以歡喜過年；至少，也要按照原定的日期，準時轉帳入戶，才符合法令規定。 勞動部強調，2022年春節期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）申訴，以維權益。