立法院今天舉行修憲公聽會，國民黨因程序問題抵制開會，可能會造成修憲門檻無法通過。對此，民進黨、民眾黨及時代力量黨團皆呼籲國民黨回來開會。民進黨立委陳亭妃批評，將來修憲若要通過，除非下修修憲門檻，不然就要讓國民黨下次在立院席次不過四分之一。

陳亭妃說，國民黨用程序來杯葛修憲，只是在借題發揮，現場只有三個政黨願意參加修憲委員會，極度無奈。即使要討論的是18歲公民權，國民黨也不敢正面面對，國民黨立委自己也有提18歲公民權的案子，現在看起來提案是被時代推著走，其實他們百般不願意，心不甘情不願。

陳亭妃呼籲國民黨趕快回來開會，國民黨不來開會，修憲就沒辦法出立法院，連立法院都出不去要怎麼公民複決？將來若是要期待修憲能過，除非以後把門檻下修，不然就是以後讓國民黨在立法院席次不過四分之一。

民進黨立委莊瑞雄表示，非常遺憾國民黨有辦法在這麼有高度共識的18歲參政權修憲上缺席，到底是怎樣的政治算計？下修後將來至少增加32萬選舉人，不願參加這麼重要的修憲，是對國民黨大傷，代表國民黨對青少年權益保障如此漠視。

擔任召委的民進黨立委管碧玲表示，18歲公民權有高度共識，且是世界潮流；為了能夠在年底九合一選舉合併進行公民複決，依法有六個月公告期，因此立法院必須在3月24日到29日間能夠完成三讀，考量協商冷凍期，才在臨時會處理修憲案，希望能在1月24日之前送出修憲委員會，進入朝野協商。

民眾黨立委賴香伶也表示，期待國民黨也能參與修憲委員會，可惜原訂要開四次公聽會，國民黨的召委兩次公聽會都還沒啟動議程，希望未來還是有機會把各黨對修憲的看法在異中求同。時代力量立委邱顯智也表示，這禮拜要進入逐條審查，希望朝野黨派都能夠針對公民權、修憲門檻、廢考監等議題做討論，珍惜這個憲法時刻。