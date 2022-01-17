美國財經媒體CNBC報導，穆迪分析公司（Moody's Analytics Inc.）經濟學者認為，中國實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策，很大程度上延長了供應鏈中斷的問題。

穆迪分析公司的資深亞太經濟學者艾爾（Katrina Ell）說，供應鏈中斷問題迄今已持續約一年時間，但預期「今年頭幾個月會顯著趨緩」。

她14日在CNBC節目中表示：「我們會開始在生產者價格、投入價格等方面看到明顯的下行壓力。但考量到中國的清零政策，以及中國傾向關閉重要港口和工廠的做法，這真的會加劇（供應鏈）中斷問題。」

北京當局自2020年初疫情爆發以來就實施清零政策，包括嚴格的隔離措施和市內或國際旅行限制，以防疫情擴大。

這些防疫措施影響了全球製造業和物流，導致供應鏈危機惡化。此外，各界也一再擔心傳染力強的Omicron變異株可能對物流業構成另一波衝擊。

艾爾指出，中國的清零政策「確實提高了供應鏈實質性改善的下行風險」；她還說：「未來2個月會在通貨膨脹和中央銀行決策上出現重要的後續影響。」

CNBC提到，有鑑於中國在國際上的經濟分量和重要性，艾爾的分析顯得特別中肯。中國是全球僅次於美國的第2大經濟體，去年在發現一名工人染疫後，關閉了寧波舟山港一座重要碼頭，而寧波舟山港目前是全球第3繁忙的港口；這也是中國二度暫停國內關鍵港口的業務。

跨國投資銀行暨金融服務公司高盛集團（Goldman Sachs）本月11日將中國2022年經濟成長率預估從4.8%下調至4.3%，理由是預期中國可能會為了防堵Omicron而增加對商業活動的限制。

艾爾表示：「清零政策意味著經濟復甦之路會有點坎坷，尤其是在消費方面。」

她還說：「有些手段已經在實施，也將在未來數月繼續執行，以平抑國內需求；同時也要確保中國經濟面臨的挑戰不會破壞政府今年穩定成長的目標。」