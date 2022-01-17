日本福島核災區食品叩關在即，五縣市食品解禁議題引發各界關注，立院國民黨團總召費鴻泰強調，國民黨態度還是跟2018年一樣堅持，人民健康是不能以利益交換，若民進黨團又要讓核食進來，國民黨不排除任何方式的抗爭，也不排除任何議事運用。

費鴻泰今出席第四屆國會青年體驗營開幕式時指出，他是國民黨團總召兼政策會執行長，針對核食的事情，跟黨中央確實沒談過，因此新聞也是有點詫異，黨團也立刻透過群組讓主席知道，主席也馬上交代文傳會發新聞稿澄清。

費鴻泰表示，國民黨的態度很堅定，2018年公投有近780萬人不要吃「核食」，用政治利益、國際關係交換都不是對的，人民健康不能以利益交換，國民黨的態度沒有變，還是跟2018年一樣的堅持，民進黨如果要讓核食進來，國民黨不排除任何抗爭，也不排除任何議事運用。

對於民進黨擬將「核食」將改「福食」，費鴻泰痛批，「難道改稱福食就沒有核污染了、不是福食物嗎？那何不改稱寶食？」人民的眼睛是雪亮的，人民的智慧不會像民進黨這麼低落。若民進黨團總召柯建銘跳過表決、直接公告，國民黨團也有因應對策，一定會讓全民知情，不排除以以各種方式阻擋。

國民黨立委江啟臣直言，不管萊豬及核食都是食安漏洞，國民黨對食安的堅持從沒改變，民進黨作為執政黨，應該負責任告訴大家如何確保食安，不是說換個名稱或用行政命令的方式要強行過關。

江啟臣強調，當然希望能與國際貿易互惠，但如何兼顧食安，政府應該負起責任，不要重蹈萊豬覆轍，連最基本的標籤上標記產地，讓人民做選擇都做不到，既然行政院和執政黨已經開始討論開放，國民黨中央也要趕快有立場來因應，畢竟在野黨就是要盡監督政府的角色，做好為民眾的食安把關工作。