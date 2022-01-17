中央大學今天表示，將學校鹿林天文台所發現的第526460號小行星命名為「辜嚴倬雲植物保種中心」( Ceciliakoocen )」，彰顯其對物種保育及生態永續的無私奉獻，更成為台灣最「有種」的小行星。

「辜嚴倬雲植物保種中心」2007年成立，蒐藏超過3.4萬種來自世界各地的活體植物，為全球最重要的熱帶和亞熱帶的植物保種中心。台泥企業團今舉行「辜嚴倬雲植物保種中心小行星」發表會與授證儀式，希望這個地球上最大的熱帶植物保種中心，能成為植物諾亞方舟，乘載著永續的希望繼續前行。

「辜嚴倬雲植物保種中心」在台泥前董事長辜成允及辜嚴倬雲女士大力支持下成立，其使命為保育全世界熱帶及亞熱帶植物，以永續地球上最豐富的生物多樣性。

這個保種中心以異地活體保存，學術研究為本，透過國際學術交流，參與世界熱帶植物保育計畫。目前已成功培育許多來自世界各地的植物，其中蘭花、鳳梨、秋海棠及蕨類收藏更是世界之最。

中央大學表示，「辜嚴倬雲植物保種中心」小行星為2006年08月28日由鹿林天文台台長林宏欽及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約在1-3公里之間。辜嚴倬雲植物保種中心小行星繞行太陽一圈5.62年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3億公里，最遠時（遠日點）為6.46億公里。

中央大學校長周景揚肯定辜嚴倬雲植物保種中心對於保存物種，以及盡力降低物種消失的危機所付出的心力。中央大學以地球科學起家，在環境永續上與辜嚴倬雲植物保種中心並肩同行，以科學的專業，守護台灣和地球。