星光慈善基金會一起合辦「冬令物資發放」捐助白米、紅包，幫助弱勢過個溫馨農曆年。（張清照服務處提供）

台中市議長張清照發現海線有不少低收入戶家庭，有些長者獨居，有些生活困苦，他為此發起冬令捐助行動，獲得星光慈善基金會支持，一起合辦「冬令物資發放」至今已第4年，捐助白米、紅包；今年更有企業界自願加入，加碼捐出衛生紙等民生物品。

清水區高美里有數名長者獨居在土埆厝，兒女長期離家，長輩獨自過著簡樸的生活；住在秀水里的梁先生因車禍長期癱瘓，四肢逐漸萎縮，無法工作，靠著政府低收入戶補助與各方捐助度日，此次冬令救濟物品由家人代領。

這次冬令物資發放，除由張清照議長自掏腰包捐出白米，每戶5公斤；星光慈善基金捐助每戶紅包3000元；另有豐陞建設、統承工程企業、昌龍機械工程有限公司等公司贊助衛生紙等民生用品，共有500多戶低收入戶受惠。

清水區冬令救助活動，由張清照議長親自帶領「清年軍」一起搬物資、白米。張清照強調，盡自己微小心力，希望拋磚引玉讓更多人一起加入幫助弱勢，並承諾這項有意義的活動會持續下去。