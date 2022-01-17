年關將屆，移民署舉辦寫春聯揮毫活動，讓新住民感受年味。（台中市第二服務站提供）

年關將屆，移民署舉辦寫春聯揮毫活動，讓新住民感受年味。（台中市第二服務站提供）

為慶賀新住民夫妻在台第一個新年，移民署中區事務大隊台中市第二服務站16 日於東勢婦女及新住民培力中心舉辦幸福家庭課程，邀請該中心督導鄭玟欣講說兩性扮演角色差異與夫妻間相處之道；印尼新住民張雅甯及越南阮碧簪分享家鄉年節文化，並讓大家體驗寫春聯揮毫樂趣，更準備象徵「元寶」包餃子活動，祝福每個家庭圓圓滿滿，為新的一年增添好彩頭。

台中市第二服務站表示，此次特別從山城-東勢做為2022年家庭教育課程的開始，邀請鄭玟欣說明成功婚姻經營法則，從國家節慶文化的不同，到日常生活上面臨的差異，在場佳偶們體會到應給予對方更多同理心與尊重。

來自印尼及越南張雅甯及阮碧簪與大家分享家鄉過年回憶，在場同鄉姐妹有同感地頻頻點頭，馬上就拉進彼此距離；寫春聯初體驗則讓現場歡笑連連，感受到濃濃的春節氣氛。

移民署藉由包餃子活動，傳達給佳偶們婚姻經營必如同包餃子雙手合作並用，才能做出一顆顆飽滿的「元寶」站。台中市第二服務站主任王驥則期勉新住民夫妻互相扶持用心經營，婚姻生活才會美滿更財源廣進。

王驥表示，新年文化的體驗活動，讓初來台灣的新住民朋友感受到台灣濃郁的人情味，年關將近也呼籲大家要全面防疫，新冠肺炎疫情嚴峻除施打疫苗外，對於環境清消不可掉以輕心，非洲豬瘟也要注意，不要上網購買國外肉類製品、返鄉探親，也不要攜帶國外肉類產品，如果收到國外寄送的肉類製品，應立即送交農委會防檢局及其轄區分局銷毀。