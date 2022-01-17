佇立花蓮市美崙山公園30餘年的著名景觀地標「米老鼠」，是當地人的共同回憶，近年也因被網路票選為全台「五大獵奇景點」之一，成遊客拍照、打卡熱點；圖攝於防疫三級警戒前。（羅亦晽攝）

佇立花蓮市美崙山公園30餘年的著名景觀地標「米老鼠」，是當地人的共同回憶，近年因被網路票選為全台「五大獵奇景點」之一，意外成遊客拍照、打卡熱點。花蓮市公所每年農曆年前，都會幫它「洗香香」，在過年期間能煥然一新向民眾拜年，不過因長年風吹日曬雨淋的關係，臉上出現斑駁紋路，略顯老態，市公所將報請花蓮縣政府農業處重新粉刷整修，讓它凍齡回春，恢復昔日光采。

「米老鼠」前身為廢棄軍用碉堡，原將被軍方拆除，在前花蓮市長魏木村提議下，爭取經費管養，並獲得花蓮港區扶輪社贊助，委託雕塑家余望秋以碉堡為底，修造一個寓教於樂的塑像，花蓮市公所清潔隊每年都會在農曆年前，運用強力水注，洗去它臉上的塵土。

不過米老鼠不敵風吹日曬雨淋，縣府2018年曾替它進行整修彩繪，但清潔隊今前往清洗時，仍發現雕像上仍有龜裂、色彩斑駁等狀況，略帶一種滄桑；花蓮市清潔隊長吳慶展表示，進行清洗時，除減少水柱壓力避免傷害外，之後也會報請主管的縣府農業處重新粉刷整修，還原其原貌，並呈現煥然一新的感覺。

花蓮市長魏嘉賢表示，去年12月起，市公所除針對街道上的清潔，也陸續替市區放置的石雕藝術品、創意候車亭、及北濱外環道、中山地下道、重要道路牆面和橋樑執行清洗維護工作，讓市民在新的年度有個乾淨市容。

魏嘉賢也說，除了清潔，20日也將按照個里的時間表，展開大宗廢棄物的清運，且市民國家清潔週將至，屆時清潔隊會很忙碌，感謝每位辛苦的清潔隊員，不過仍請市民配合，如實分類家中廢棄物及回收物，穢物部分，一定要丟到垃圾袋內，不要丟近資源回收的項目內，這樣恐造成清潔隊員有感染風險的疑慮。